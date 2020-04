Origgio, il sindaco si congeda da medico: Mario Ceriani va in pensione (Di lunedì 27 aprile 2020) “Termino, dopo quasi 38 anni, un lavoro che mi ha visto crescere professionalmente e umanamente con tanti di voi, condividendo momenti di dolore e sofferenza”. Lo scrive Mario Ceriani, non in veste di sindaco ma di medico, in una lettera aperta alla cittadinanza per congedarsi dai suoi pazienti ora che andrà in pensione. Ripercorrendo i … L'articolo Origgio, il sindaco si congeda da medico: Mario Ceriani va in pensione proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 aprile 2020) “Termino, dopo quasi 38 anni, un lavoro che mi ha visto crescere professionalmente e umanamente con tanti di voi, condividendo momenti di dolore e sofferenza”. Lo scrive, non in veste dima di, in una lettera aperta alla cittadinanza perrsi dai suoi pazienti ora che andrà in. Ripercorrendo i … L'articolo, ilsidava inproviene da Il Notiziario.

25 aprile, Origgio sentito discorso del sindaco Mario Ceriani con un omaggio a chi lotta contro il coronavirus

ORIGGIO – Un sentito e semplice discorso a braccio del sindaco Mario Ceriani dopo la deposizione della corona d’allora con il comandante della polizia locale Alfredo Pontiggia ha ...

