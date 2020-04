Nocera Inferiore | la Cisl chiede test sugli operatori sanitari

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Attivare uno screening immediato per tutti i lavoratori del Presidio die processarli in loco, potenziando la struttura del laboratorio analisi“. Arlo Pietro Antonacchio Segretario Generale dellaFP di Salerno per il quale non si può chiudere un ospedale importante e delle dimensioni di quello nocerino, ma per questa ragione l’ attenzione deve essere massima senza abbassare mai la guardia. A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa con CGILe UIL del 24 marzo, alcune procedure dovevano essere attivate e anche se purtroppo si lamenta la difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi individuali di protezione, dove si può intervenire ovvero percorsi definiti, potenziamento della vigilanza, controllo degli utenti con termometri a ...

CanaleSeiTv : Nocera Inferiore, bambino nato da mamma con sospetta positività: si attende il tampone - VoceDiStrada : Nocera Inferiore, nasce bimbo da sospetto caso covid: chiuso reparto ospedale - Dory06706872 : RT @Lauraquaglia56: Gianna Senatore QUANDO È ARRIVATA...3 MESI...OGGI NE HA 10 E' STATA VACCINATA STERILIZZATA PESA 13 KG NULLA...MAI UNA… - marcodalsanto1 : RT @Lauraquaglia56: Gianna Senatore QUANDO È ARRIVATA...3 MESI...OGGI NE HA 10 E' STATA VACCINATA STERILIZZATA PESA 13 KG NULLA...MAI UNA… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore

StampaC’è apprensione per i risultati del tampone, che si conosceranno soltanto in mattinata. Sospetta positività al Coronavirus – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – per la mamma di un neonato, ...di Luca Guerra Ha approfittato della lunga quarantena imposta dall'emergenza coronavirus per allenare i muscoli che gli servono ogni domenica in campo ma anche l'ugola. Già, perché Emmanuele Tedesco, ...