Quarantena horror con Alien Blackout gratis su iOS e Android: link download solo oggi 26 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) C'è anche Alien Blackout tra i tantissimi giochi gratuiti messi a disposizione dai principali attori dell'universo videoludico nelle ultime settimane. Con il diffondersi della pandemia da COVID-19 e la conseguente Quarantena, molte software house hanno infatti deciso di omaggiare appassionati e curiosi con diversi titoli da riscattare in digitale senza costi, così come con prove gratuite di alcuni giorni, tanto in single player quanto per esperienze da vivere in multiplayer online in compagnia di amici o di giocatori conosciuti per l'occasione. E per altro su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, che siano PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch o addirittura dispositivi mobile. E se è vero che solo ieri vi ho segnalato parecchi videogame da poter scaricare per tutto il fine settimana, oggi, 26 aprile 2020, sono gli utenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena horror I migliori horror da vedere in streaming durante la quarantena Everyeye Cinema Nerdage ep.6 la settimana di Cultura Pop su Twitch

Non solo report negativi dalla quarantena, ad esempio James Gunn ci consiglia una serie di action movie ... Il film trash consigliato questa settimana unisce il meraviglioso mondo degli animali alle ...

Gli orizzonti desolanti della pandemia zombi

e potreste realizzare che si tratta di uno dei migliori horror dell’ultimo decennio, un’opera dall’andamento carpenteriano in un mondo senza film di John Carpenter da troppi anni. Tuttavia, ...

