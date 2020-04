Passaggio dei satelliti Starlink | stasera il trenino di luci per la prima volta anche nel

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020), idi Elon Musk solcheranno i cieli italiani come un lungodi punti luminosi.staa beneficiarne sarà maggiormente il Nord Italia, dove le condizioni di visibilità saranno le migliori, ma ci sarà qualche speranzaper il Sud, seppur con condizioni peggiori., nelle regioni settentrionali, l’appuntamento è intorno alle 22:03 (gli orari possono variare di 10 minuti). Bisognerà guardare da nord-ovest verso nord-est: ildurerà circa 4 minuti. In questole condizioni di visibilità saranno le migliori. Ma le città del Nord avranno ulteriori possibilità di veder passare ildise in condizioni di visibilità inferiori. Gli altri orari sono 21:12 e 22:48. Al Nord-Est, le condizioni di visibilità ...