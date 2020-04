Empoli, ladri sradicano bancomat con un carro attrezzi (Di sabato 25 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Una banda delinquenziale ha tentato di rubare uno sportello bancomat con il carro attrezzi salvo poi darsi alla fuga dalla polizia con ben 3 auto rubate Non c'è limite alla fantasia e neache al peggio. Due ladri hanno provato a trafugare un bancomat caricandolo di peso su un carro attrezzi ma, subito dopo il tentativo maldestro di furto, sono stati colti dalla polizia con le mani nel sacco. Da lì, un inseguimento degno della trama di un film d'azione. I fatti risalgono alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, pressapoco alle ore 4 del mattino. I banditi si sono recati presso il bancomat della Credit Agricole di Pozzale, in provincia di Empoli, con l'intento di sdradicare l'intero sportello per il prelievo di contanti e caricarlo sul grosso veicolo. Un'impresa che sembrava giunta a compimento o, almeno, fino a quando la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Una banda delinquenziale ha tentato di rubare uno sportellocon ilsalvo poi darsi alla fuga dalla polizia con ben 3 auto rubate Non c'è limite alla fantasia e neache al peggio. Duehanno provato a trafugare uncaricandolo di peso su unma, subito dopo il tentativo maldestro di furto, sono stati colti dalla polizia con le mani nel sacco. Da lì, un inseguimento degno della trama di un film d'azione. I fatti risalgono alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, pressapoco alle ore 4 del mattino. I banditi si sono recati presso ildella Credit Agricole di Pozzale, in provincia di, con l'intento di sdradicare l'intero sportello per il prelievo di contanti e caricarlo sul grosso veicolo. Un'impresa che sembrava giunta a compimento o, almeno, fino a quando la ...

ruisseau : Ladri muniti mezzo #ANAS che tentano di portare via un bancomat ieri a EMPOLI - ruisseau : Ladri muniti mezzo #ANAS che tentano di portare via un bancomat ieri a EMPOLI - gsoricaro : RT @fdragoni: Ladri muniti mezzo #ANAS che tentano di portare via un bancomat ieri a EMPOLI - ruisseau : Ladri muniti mezzo #ANAS che tentano di portare via un bancomat ieri a EMPOLI - gabiravanelli : RT @fdragoni: Ladri muniti mezzo #ANAS che tentano di portare via un bancomat ieri a EMPOLI -