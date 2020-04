Decreto Aprile da 55 miliardi con stop clausole IVA (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ una fotografia drammatica quella che racconta, attraverso i primi numeri ufficiali, l’impatto devastante della pandemia di coronavirus che ha travolto il nostro Paese prima dal punto di vista sanitario e subito dopo economico. PIL in calo di 8 punti che potrebbero arrivare a 10 in caso di “recrudescenza dell’epidemia”, disoccupazione in aumento dal 10 all’11,6%, deficit che vola al 10,4% del PIL, debito fino al 155% del prodotto interno lordo: queste le previsioni messe nero su bianco nel Documento di economia e finanza (DEF) varato oggi dal Consiglio dei Ministri che traccia il perimetro entro il quale si muovono i nostri conti pubblici. Per fronteggiare l’emergenza il Governo chiederà al Parlamento di poter fare altro deficit aggiuntivo: ai 25 miliardi già chiesti per coprire il cura Italia (che da oggi ... Leggi su quifinanza Decreto Aprile : «Concessioni balneari prorogate fino al 2033»

Regione. “Nel decreto aprile sono previsti dei provvedimenti a sostegno delle imprese e delle attività commerciali. Il Governo e la maggioranza sono impegnati in uno sforzo costante per essere al ...

Coronavirus, fondo straordinario di 70mila euro per le attività di Santa Maria a Monte

La Giunta Comunale di Santa Maria a Monte ha approvato il 23 Aprile la delibera che vara le misure destinate ad aiutare le attività ... È stato istituito un fondo di 70.000 euro per dare un contributo ...

