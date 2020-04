Anziani, tragedia globale "Nelle case di riposo metà dei morti d'Europa" (Di venerdì 24 aprile 2020) Lodovica Bulian Il presidente Oms: "Un dato preoccupante". E a Rocca di Papa (Roma) un nuovo focolaio Sono ancora«stime» quelle che cominciano ad arrivare dai vari Paesi. Ma raccontano la «tragedia inimmaginabile» delle case di riposo in Europa. Quasi la metà delle persone che sono morte con il Covid-19 erano residenti in strutture di cura, dice il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Europa, Hans Kluge. «Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante. C'è un urgente e immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire, le persone compassionevoli e dedicate che lavorano in quelle strutture - spesso sovraccaricate di lavoro, sotto pagate e prive di protezione adeguata - sono gli eroi di questa pandemia». Almeno 6.773 i morti secondo l'Istituto ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - la tragedia silenziosa delle case di riposo : nelle strutture per anziani la metà dei decessi in Europa (Di venerdì 24 aprile 2020) Lodovica Bulian Il presidente Oms: "Un dato preoccupante". E a Rocca di Papa (Roma) un nuovo focolaio Sono ancora«stime» quelle che cominciano ad arrivare dai vari Paesi. Ma raccontano la «inimmaginabile» dellediin. Quasi la; delle persone che sono morte con il Covid-19 erano residenti in strutture di cura, dice il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge. «Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante. C'è un urgente e immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano ledi cura oggi e nei mesi a venire, le persone compassionevoli e dedicate che lavorano in quelle strutture - spesso sovraccaricate di lavoro, sotto pagate e prive di protezione adeguata - sono gli eroi di questa pandemia». Almeno 6.773 isecondo l'Istituto ...

redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - EmiliaCarafu : RT @ilriformista: La tragedia delle case per anziani: “In diversi paesi europei il 50% dei decessi totali è avvenuto lì” #Covid_19 https:… - ilriformista : La tragedia delle case per anziani: “In diversi paesi europei il 50% dei decessi totali è avvenuto lì” #Covid_19 - ntonioGiordano : #coronavirus. #OMS #Europa Europa: “La metà dei decessi si è verificata nelle strutture per anziani. Una tragedia u… - bonzanto : RT @GiovaQuez: Oms Europa: “La metà dei decessi si è verificata nelle strutture per anziani. Una tragedia umana inimmaginabile”. E il Dg Kl… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani tragedia Anziani, tragedia globale "Nelle case di riposo metà dei morti d'Europa" ilGiornale.it La strage disumana delle residenze per anziani

Di questa strage il nome del colpevole è noto: Sars-Cov2, più comunemente detto Coronavirus o Covid19. Resta da capire se il killer invisibile abbia trovato una sponda inattesa in chi doveva gestire l ...

Grave incidente a Formia: anziano investito, necessaria l’eliambulanza

AGGIORNAMENTO – Grave incidente stradale, venerdì, a Formia. Si è registrato a metà mattinata, quando un’auto ha investito un anziano del posto. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di ...

Di questa strage il nome del colpevole è noto: Sars-Cov2, più comunemente detto Coronavirus o Covid19. Resta da capire se il killer invisibile abbia trovato una sponda inattesa in chi doveva gestire l ...AGGIORNAMENTO – Grave incidente stradale, venerdì, a Formia. Si è registrato a metà mattinata, quando un’auto ha investito un anziano del posto. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di ...