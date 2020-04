Lazio: 79 positivi in più (Di giovedì 23 aprile 2020) -Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 3: 16 nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al CEM -Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. 92 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dall’isolamento ... Leggi su romadailynews Coronavirus : Roma - 45 nuovi contagi. Nel Lazio 79 positivi

Coronavirus - nel Lazio 79 nuovi positivi e cinque morti. A Roma 45 casi e nessun decesso

Lazio : 4.463 positivi - 187 in terapia intensiva (Di giovedì 23 aprile 2020) -Asl Roma 1: 8 nuovi casi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 21 nuovi casi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 3: 16 nuovi casi. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al CEM -Asl Roma 4: 2 nuovi casi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. 92 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 5: 5 nuovi casi. 5 persone sono uscite dall’isolamento ...

fattoquotidiano : Coronavirus, 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa: la procura invia i Nas. Regione Lazio: “Dir… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitan… - romaforever_it : Coronavirus Roma, 45 nuovi contagi. Nel Lazio 79 nuovi positivi - romadailynews : Lazio: 79 positivi in più: -Asl #Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall… - QuestoTizio : RT @Tizzy44196287: ??Coronavirus , Regione Lazio trasferisce migranti positivi da palazzo occupato in hotel ??????? ??E I NOSTRI TERREMOTATI… -