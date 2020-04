Strumentalizzazione di una pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nuove mosse nella politica di Donald Trump e nuovi movimenti sociali indicano che negli Stati Uniti è in corso il tentativo di utilizzare laper indurire la svolta nativista-integralista da tempo praticata dal presidente. Trump emana domani un decreto con cui sospende i visti (green card) per l’immigrazione, sembra per 60 giorni. Il provvedimento, annunziato con enfasi, colpisce circa mezzo milione di persone, in gran parte lavoratori stagionali (necessari per l’agricoltura) e i familiari di immigrati già residenti in terra americana.In alcuni Stati da una parte e dall’altra degli Stati Uniti gruppi dell’estrema destra politica e religiosa manifestano, spesso con fogge mimetiche e armi automatiche in pugno, secondo un programma pubblicizzato dalla Fox (Operation Gridlock). I loro slogan formalmente inneggianti alla libertà ...