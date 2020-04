Quella smorfiosa di Chicca! Ah | ma è tua moglie? | gaffe in diretta con Giovanni

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Luana RosatoMasiero "regala" unaInstagram a due fan, ma una commette una clamorosa: "Hai fatto il Gf quando c'eradi Chicca? Ah,; tua!" L’ex concorrente del Grande Fratello 13,Masiero, ha deciso di fare unascegliendo un fan a caso, ma il collegamento; stato uno dei più esilaranti di sempre. Masiero, che durante la sua clausura nella Casa ha conosciuto Francesca Rocco,; stato uno dei protagonisti più amati di sempre e proprio con la coinquilina ha intrecciato una relazione che li ha portati fino al matrimonio. Le nozze trae Francesca – detta Chicca – sono state seguitissime e, ben presto, i due hanno allargato la famiglia dando alla luce la prima figlia, Ginevra. L’amore ha subito una battuta d’arresto in seguito ad una crisi di cui ...

BITCHYFit : “Hai fatto il Grande Fratello con quella smorfiosa? Ah, è tua moglie?”: la diretta di Giovanni Masiero è trash puro - zazoomnews : Giovanni Masiero gaffe della fan- Hai fatto il GF con quella smorfiosa di Chicca? - #Giovanni #Masiero #gaffe… - trashtvstellare : 'AH, QUANDO C'ERA QUELLA SMORFIOSA DI CHICCA?'?????? - zazoomblog : “Hai fatto il Grande Fratello con quella smorfiosa? Ah è tua moglie?”: la diretta di Giovanni Masiero è trash puro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella smorfiosa

ilGiornale.it

ha chiesto una delle due ragazze in collegamento. “Era il 2014, il Grande Fratello 13?, ha risposto Giovanni. “Quello in cui c’era quella smorfiosa di Chicca”, ha aggiunto la ragazza. “Ma è la tua ...ha chiesto una delle due ragazze a Giovanni una volta entrata in diretta. “Era il 2014 ed era il GF13, sono uno dei tanti” ha risposto lui e una delle ragazze ha rilanciato: “Quando c’era quella ...