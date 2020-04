Democrazia e libertà, due valori che ci rendono più forti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Democrazia: lo sanno tutti cosa significa. Anche quelli che non hanno studiato il greco. Anche quelli che democratici non sono e vivono, come da noi, in un paese democratico.La Democrazia, cioè quella forma di governo dove il potere è esercitato dal popolo, è la forma più umana, certamente, di gestire l’organizzazione e la crescita di un paese. È una forma di governo che permette a tutti di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero; di votare liberamente, senza costrizioni o vincoli.È la condizione politica di uno stato come il nostro che, paradossalmente, ha permesso che recentemente andasse al potere una formazione di governo costituita (per la metà e appoggiata da altre forze antidemocratiche) da banali oppositori del sistema democratico.Il bello della Democrazia è proprio questo: dare voce a ogni partito e che, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - oggi la libertà di parola è anche libertà di ingannare. E così muore la democrazia (Di mercoledì 22 aprile 2020): lo sanno tutti cosa significa. Anche quelli che non hanno studiato il greco. Anche quelli che democratici non sono e vivono, come da noi, in un paese democratico.La, cioè quella forma di governo dove il potere è esercitato dal popolo, è la forma più umana, certamente, di gestire l’organizzazione e la crescita di un paese. È una forma di governo che permette a tutti di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero; di votare liberamente, senza costrizioni o vincoli.È la condizione politica di uno stato come il nostro che, paradossalmente, ha permesso che recentemente andasse al potere una formazione di governo costituita (per la metà e appoggiata da altre forze antidemocratiche) da banali oppositori del sistema democratico.Il bello dellaè proprio questo: dare voce a ogni partito e che, ...

