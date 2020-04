Coronavirus in Italia | parte quarta | stanchezza

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono passate oltre tre settimane da quando siamo chiusi in casa. Ci sono difficoltà economiche e finanziarie. Le ditte, specialmente le piccole e medie imprese, sono in affanno. Molte persone hanno perso il lavoro. Le famiglie stentano ad arrivare a fine mese. Ci sono problemi per pagare l’affitto di casa, del negozio, dei bar o dei capannoni industriali. È difficile tirare fuori soldi per il mutuo, per le rate della macchina e per le bollette. >>fase 2, chi riapre il 4 maggio: cosa non potremo ancora fare Chiaramente ognuno cerca il miglior rimedio possibile. Un aiuto dei famigliari o un prestito da un amico. Le istituzioni stanno facendo quello che possono – le banche posticipano le rate dei muti, mentre il governo emette decreti, dà garanzie alle banche per nuovi prestiti e litiga con l’EU. Ed elargirà ...