Astra Zeneca dona 2000 mascherine all’ospedale Fatebenefratelli

Ultime Notizie dalla rete : Astra Zeneca

anteprima24.it

L’Fda ha annunciato di aver approvato selumetinib, un farmaco sviluppato da AstraZeneca e MSD per il trattamento di pazienti pediatrici, dai due anni in su, con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1), una ...Dal 16 aprile 2020 Mirko Merletti è il nuovo vicepresidente della Business Unit Oncology di AstraZeneca Italia, filiale locale dell’azienda biofarmaceutica che proprio in oncologia vede una pipeline ...