Rsa anziani | i dati della strage Lombardia-Emilia | boom di morti

redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - NicolaMorra63 : Bene @piersileri. Questa drammatica esperienza ci deve pur insegnare qualcosa. La gestione degli anziani nelle RSA… - pietroraffa : La Guardia di Finanza sta perquisendo gli uffici della Regione Lombardia. Secondo l'Ansa, si punta a raccogliere ma… - lucaccini_carla : RT @ElioLannutti: I medici lombardi contro la Regione: 'Vietati i trasferimenti degli anziani dalla Rsa in ospedale: … - damorantonio : RT @ElioLannutti: I medici lombardi contro la Regione: 'Vietati i trasferimenti degli anziani dalla Rsa in ospedale: … -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa anziani Rsa, incubo contagi per gli anziani. Sos dalla penisola sorrentina all'area vesuviana: «Tamponi a tappeto Metropolis Test a tappeto su anziani e operatori in 60 case di riposo condominiali a Trieste

L’allarme rosso negli ospizi di Trieste spinge Asugi a cambiare rotta. Tamponi già eseguiti in 13 strutture: top secret i nomi ...

Coronavirus, l'addio di un nonno diventa un atto d'accusa

L'ho consegnata di nascosto a suor Chiara nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla". E' la lettera scritta da un anziano ospite di una Rsa, morto di coronavirus, solo come tanti pazienti ...

L’allarme rosso negli ospizi di Trieste spinge Asugi a cambiare rotta. Tamponi già eseguiti in 13 strutture: top secret i nomi ...L'ho consegnata di nascosto a suor Chiara nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla". E' la lettera scritta da un anziano ospite di una Rsa, morto di coronavirus, solo come tanti pazienti ...