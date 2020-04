Maltempo, Coldiretti: “A causa delle forti piogge rischio idrogeologico su terreni aridi” (Di martedì 21 aprile 2020) Il Maltempo è atteso nelle campagne per combattere il rischio siccità e non lasciare l’Italia a secco in un 2020 segnato fino ad ora da precipitazioni dimezzate, ma la pioggia però per portare benefici deve cadere in modo costante e prolungato mentre i forti temporali con precipitazioni intense rischiano di provocare danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al ciclone che ha investito la Penisola con l’allerta della Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Una situazione che mette in pericolo le forniture alimentari alle famiglie italiane in piena emergenza coronavirus – continua la Coldiretti – con laghi, fiumi e invasi a secco nel momento in cui le colture ... Leggi su meteoweb.eu Maltempo - Coldiretti Molise : “Le piogge sono utili alle colture”

Maltempo - Coldiretti : pioggia benefica - laghi del Nord in ripresa - ma Po come ad agosto e deficit idrico al Sud

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'ingenti danni in aziende serricole nel ragusano' (Di martedì 21 aprile 2020) Ilè atteso nelle campagne per combattere ilsiccità e non lasciare l’Italia a secco in un 2020 segnato fino ad ora da precipitazioni dimezzate, ma la pioggia però per portare benefici deve cadere in modo costante e prolungato mentre itemporali con precipitazioni intense rischiano di provocare danni poiché inon riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti. E’ quanto afferma lain riferimento al ciclone che ha investito la Penisola con l’allerta della Protezione civile per ilmeteo-ed idraulico. Una situazione che mette in pericolo le forniture alimentari alle famiglie italiane in piena emergenza coronavirus – continua la– con laghi, fiumi e invasi a secco nel momento in cui le colture ...

alcinx : RT @Agricolae1: #MALTEMPO: @coldiretti , RISCHIO IDROGEOLOGICO SU TERRENI ARIDI - Agricolae - Agricolae1 : #MALTEMPO: @coldiretti , RISCHIO IDROGEOLOGICO SU TERRENI ARIDI - Agricolae - news_modena : Maltempo: Coldiretti ER, bene richiesta deroga per calamità. Ora fondi - ColdirettiPc : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: pioggia salva raccolti da siccità. Laghi del Nord in ripresa, ma Po come ad agosto e deficit idrico a… - zazoomnews : Maltempo Coldiretti Molise: “Le piogge sono utili alle colture” - #Maltempo #Coldiretti #Molise: #piogge -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti Maltempo, Coldiretti: pioggia salva la raccolta da siccità Giornale di Puglia Maltempo, Coldiretti: rischio idrogeologico su terreni aridi

(askanews) - Il maltempo è atteso nelle campagne per combattere il rischio siccità e non lasciare l'Italia a secco in un 2020 segnato fino ad ora da precipitazioni dimezzate, ma la pioggia però per po ...

Maltempo: Coldiretti ER, bene richiesta deroga per calamità. Ora fondi

Commenta così il Presidente di Coldiretti regionale, Nicola Bertinelli, la lettera sottoscritta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e inviata oggi alla ministra delle Politiche ...

(askanews) - Il maltempo è atteso nelle campagne per combattere il rischio siccità e non lasciare l'Italia a secco in un 2020 segnato fino ad ora da precipitazioni dimezzate, ma la pioggia però per po ...Commenta così il Presidente di Coldiretti regionale, Nicola Bertinelli, la lettera sottoscritta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e inviata oggi alla ministra delle Politiche ...