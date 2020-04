Ma i 5 stelle non si fidano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 aprile 2020) “Il punto è che non mi fido. Come anche Alessandro. Come anche moltissimi di noi”. Giuseppe Conte ha appena finito di parlare e se il suo scopo complessivo era quello di ricompattare almeno la maggioranza il bersaglio è stato mancato. Mentre il capogruppo Gianluca Perilli si dedica ad un ozioso battibecco con i leghisti per aggirare il problema, un senatore di lungo corso dà uno squarcio di come la pensa e come ondeggia il Movimento 5, come guarda con gli occhi dell’amore il ritrovato movimentismo di Di Battista.Una barca che ha affrontato la tempesta, senza timoniere, perché il pur volenteroso Vito Crimi non lo è né viene riconosciuto tale, ormai non più partito dai radicali per quanto utopici intenti ma contenitore di interessi politici e particolari l’uno diverso dall’altro. E nella ...