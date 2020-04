Ah | il metodo grillino

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma. Carceri che esplodono, siti web che crollano sputando dati sensibili, ponti che si sbriciolano, enti pubblici usati come agenzie di viaggio per voli transatlantici o come agenzie pubblicitarie. Sono passati sette anni dall’ingresso nelle istituzioni del M5s e due anni dalla presa delle leve de

Roma. Carceri che esplodono, siti web che crollano sputando dati sensibili, ponti che si sbriciolano, enti pubblici usati come agenzie di viaggio per voli transatlantici o come agenzie pubblicitarie.Alessandro Di Battista è la mina vagante del Movimento Cinque Stelle. C'è, non c'è, ma ogni volta che torna fa sempre un gran rumore. Oggi le chat dei parlamentari grillini erano particolarmente bolle ...