X Factor riparte, precasting da casa (Di lunedì 20 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il gesto piu’ semplice per l’obiettivo piu’ difficile, “stare a casa” come strumento piu’ potente per superare l’emergenza e arrivare al “dopo”. Perche’ oggi, mentre proviamo a mettere le fondamenta di quello che sara’ il nostro futuro, l’unica certezza e’ che questa emergenza globale sta dividendo tutto in un “prima” e un “dopo”, e “dopo” saremo tutti diversi.E X Factor, in questa fase di cambiamento epocale, riparte e si trasforma affidando ai suoi protagonisti assoluti, gli aspiranti concorrenti, il racconto di questo periodo di passaggio. Un racconto dal loro punto di vista e di chi il programma lo costruisce, giorno dopo giorno.#XF2020 – si chiamera’ cosi’, rinunciando al numero dell’edizione – sta cercando ... Leggi su ilcorrieredellacitta «X Factor 2020» : così il talent show di Sky Uno riparte dal #noicisiamo

