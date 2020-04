Roccaraso | lupa caduta in un pozzo | recuperata e salvata dai carabinieri forestali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'Aquila - Il Comando Stazione deidiha rinvenuto un esemplare di lupo all’interno di un profondo, molto probabilmente un’antica neviera, in una zona fuori dal PNALM e dall’Area Contigua. I militari hanno allertato il Direttore del Parco chiedendo l’intervento degli specialisti del Servizio Veterinario per il recupero dell’animale, che era ancora vivo. Giunti sul posto i veterinari del PNALM hanno proceduto a sedare l’animale, una femmina di circa 4-5 anni, e con una delicata operazione sono riusciti e recuperarla, visitarla ed escludere la presenza di ferite e lesioni, accertando lo stato di denutrizione evidente, forse perché stava nelda diversi giorni, senza cibo né acqua. Per questo motivo si è deciso di ricoverare il lupo presso le strutture del Parco Nazionale d’Abruzzo, ...