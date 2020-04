Il dentista Gabriel Wortman uccide 13 persone in Nova Scotia

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 20 aprile 2020) Strage sulla costa atlantica del Canada. Oltre 13son state uccise in una sparatoria durata 12 ore in diverse località della. Tra le vittime anche una poliziotta. Al momento non è chiaro se il numero includa anche l’autore della strage,di 51 anni, che possedeva una proprietà immobiliare ad Halifax, la capitale della provincia. Ancora ignoto il motivo del gesto. Tutto ha avuto inizio a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro nella. Secondo i media canadesi ilsi era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla somigliare a quelle della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata. In una cantina sono stati trovati diversi cadaveri. La Polizia non ha fornito altri ...