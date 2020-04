Gazzetta | Il Tas dà ragione a De Laurentiis contro l’ex agente di Koulibaly

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il Napoli di Desegna un altro punto nella battagliale eccessive pretese di agenti e procuratori. StavoltaBruno Satin ex procuratore di. Lo scrive ladello Sport. Satin chiedeva al Napoli 400 mila euro, ma la settimana scorsa il Tas di Losanna ha datoal club partenopeo e condannato l’al pagamento delle spese legali del Napoli. Tutto è nato dal rinnovo difirmato nel settembre 2018, che prolungava l’accordo tra le parti fino al 2023. In quell’occasione Kalidou non si affidò al suo storicofrancese ma scelse Ramadani. L’escluso Satin reclamò quasi 400 mila euro “che riteneva dovuti in forza di un precedente incarico, relativo al rinnovo di contratto firmato nel 2016, mentre il Napoli aveva respinto la richiesta di pagamento sostenendo di aver pagato ...

