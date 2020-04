Brescia | Cellino | «Discutere ancora di giocare? È assurdo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Massimo, presidente del, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Ecco le sue parole: Massimo, presidente del, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Ecco le sue parole sulla sua positività al Covid-19: «Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a. Poi per passare Pasqua in Sardegna con la mia famiglia ho preso un aereo privato e sono tornato. Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto». CALCIO – «Ho stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa. E male al fegato. È per il calcio.si discutaseo no: noi siamo uomini fortunati, ma ci sono 9 milioni di italiani che ...