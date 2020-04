Marcello Cesena | il comico si è sposato oggi a Roma con il suo compagno (Di sabato 18 aprile 2020) oggi a Roma l’attore Marcello Cesena, celebre Jean-Claude di Sensualità a corte, si è sposato con il suo compagno Alessandro Iovine. I due hanno annunciato il lieto evento sui rispettivi profili Instagram. Marcello Cesena, celebre per aver ideato il personaggio di Jean-Claude in Sensualità a Corte, è convolato a nozze con Alessandro Iovine. In una … L'articolo Marcello Cesena il comico si è sposato oggi a Roma con il suo compagno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Marcello Cesena si è sposato : per Jean Claude fiori d'arancio e mascherine

Marcello Cesena (Jean Claude di Sensualità a Corte) si è sposato

