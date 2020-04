Canale 5, I crimini di Grindelwald in tv fa slittare Il signore degli anelli (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo Harry Potter e Twilight su Italia 1 e I pirati dei caraibi su Canale 5, Mediaset si è affezionata alle saghe in queste settimane di isolamento domestico e ha ascoltato le richieste dei fan cercando di acquisire i diritti di alcuni film attesi sul piccolo schermo. Così hanno annunciato che stavano trattando per trasmettere il secondo capito di Animali fantastici ovvero I crimini di Grindelwald. E a sorpresa Animali fantastici – I crimini di Grindelwald andrà in onda subito, lunedì 20 aprile su Canale 5, con grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle televisioni free di un film. Solo che così facendo prende il posto di un’altra saga, il cui inizio era stato programmato proprio per lunedì 20 aprile: “Il signore degli anelli” che a questo punto andrà in onda una settimana dopo ovvero lunedì ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo Harry Potter e Twilight su Italia 1 e I pirati dei caraibi su5, Mediaset si è affezionata alle saghe in queste settimane di isolamento domestico e ha ascoltato le richieste dei fan cercando di acquisire i diritti di alcuni film attesi sul piccolo schermo. Così hanno annunciato che stavano trattando per trasmettere il secondo capito di Animali fantastici ovvero Idi. E a sorpresa Animali fantastici – Idiandrà in onda subito, lunedì 20 aprile su5, con grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle televisioni free di un film. Solo che così facendo prende il posto di un’altra saga, il cui inizio era stato programmato proprio per lunedì 20 aprile: “Il” che a questo punto andrà in onda una settimana dopo ovvero lunedì ...

