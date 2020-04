Otto arresti per spaccio di droga: tra loro anche il padre di Desirée Mariottini (Di venerdì 17 aprile 2020) È stato arrestato il padre di Desirèe Mariottini, la sedicenne era morta nella notte tra il 18 e il 19 Ottobre 2018, per un mix di farmaci e droga, in uno stabile abbandonato, e poi diventato famoso, del quartiere di San Lorenzo a Roma. Quattro persone sono imputate davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Roma proprio per la morte di Desirée. Arrestato il padre di Desirée Mariottini Gianluca Zuncheddu, padre di Desirée, è stato arrestato ieri nell’ambito di un’operazione antidroga. Insieme a lui sono finiti sOtto custodia cautelare, eseguite dai carabinieri di Cisterna di Latina e Aprilia, altre 7 persone. Queste, stando alle indagini, sarebbero i presunti componenti di un gruppo dedito allo spaccio di cocaina e al ‘recupero crediti’ di alcune persone morose nello stesso ambito. Per gli investigatori ... Leggi su thesocialpost Latina - otto arresti per spaccio di droga. C'è anche il padre di Desirée

