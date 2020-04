Demi Lovato nei guai: scoperto un suo presunto profilo fake di Instagram pieno di cattiverie su Selena Gomez (Di sabato 18 aprile 2020) Qualche giorno fa Demi Lovato in un’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar ha confermato di non essere più amica di Selena Gomez. “Quando cresci con qualcuno, avrai sempre affetto per lui. Ma io non sono più sua amica, quindi il suo post su Instagram in cui mi fa i complimenti mi è sembrato… Avrò sempre amore per lei e le auguro nient’altro che il meglio”. Queste dichiarazioni non sono piaciute ai fan di Selena Gomez, che ieri sera hanno scoperto un presunto profilo fake della Lovato ed hanno fatto diventare trend topic (con più di 100.000 tweet) l’hashtag DemiLovatoIsOverParty. L’account in questione si chiama @traumaqueen4eva, è seguito da familiari e amici di Demi ed è pieno di cattiverie su Selena. “Il profilo in questione è, infatti seguito da alcune celebrità ... Leggi su bitchyf Video - testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato : un inno alla rinascita in un’esplosione elettropop

