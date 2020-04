Thiago Silva: «Non siamo in vacanza, dobbiamo essere pronti quando si riprenderà a giocare» (Di giovedì 16 aprile 2020) Thiago Silva ha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresa Thiago Silva ha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato. Le parole del difensore brasiliano. RIPRESA – «Ho parlato con l’allenatore, ci scriviamo spesso. Con i compagni di squadra abbiamo un gruppo di WhatsApp, parliamo continuamente, ogni giorno, per aggiornarci sulle novità in vista del ritorno in campo. Il nostro gruppo è molto responsabile. Guardo spesso i video su Instagram degli allenamenti. Io lavoro quotidianamente con loro, quindi so che sono responsabili. dobbiamo essere professionali e continuare a lavorare. Non siamo in vacanza, dobbiamo assumerci la responsabilità e farci trovare pronti qualora si riprenda a giocare. dobbiamo adattarci, questa è ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Milan - l’agente di Thiago Silva : “può tornare in rossonero”

Agente Thiago Silva : «Ritorno al Milan? Tutto è possibile»

Thiago Silva Milan : operazione (im)possibile (Di giovedì 16 aprile 2020)ha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresaha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato. Le parole del difensore brasiliano. RIPRESA – «Ho parlato con l’allenatore, ci scriviamo spesso. Con i compagni di squadra abbiamo un gruppo di WhatsApp, parliamo continuamente, ogni giorno, per aggiornarci sulle novità in vista del ritorno in campo. Il nostro gruppo è molto responsabile. Guardo spesso i video su Instagram degli allenamenti. Io lavoro quotidianamente con loro, quindi so che sono responsabili.professionali e continuare a lavorare. Noninassumerci la responsabilità e farci trovarequalora si riprenda a giocare.adattarci, questa è ...

ItaSportPress : Psg, Thiago Silva: 'Momento difficile, ma dobbiamo essere professionali: non siamo in vacanza' -… - sportface2016 : #ThiagoSilva: 'Non siamo in vacanza, serve professionalità. Dovremo farci trovare pronti' - 8OskGEle4Go8eA0 : @lucaserafini4 @7goldsport Tonali e castrovilli a centrocampo, Milik o Vlahovic con ibra davanti, difesa Thiago sil… - JonnyDevil80 : @UdantiD @MARCELGuillaum5 @Angelredblack1 @cmdotcom In difesa Dumfries a destra, Thiago Silva a parametro zero e un… - Angelredblack1 : @la_rossonera Si. Anche solo per la sua esperienza. Non necessariamente per essere titolare. Una coppia Kamara Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva Psg, Thiago Silva: “Momento difficile, ma dobbiamo essere professionali: non siamo in vacanza” ItaSportPress Thiago Silva: «Non siamo in vacanza, dobbiamo essere pronti quando si riprenderà a giocare»

Thiago Silva ha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato. Le parole del difensore brasiliano. RIPRESA – «Ho parlato con ...

Demiral al Psg?/ Calciomercato, sul piatto anche Paredes ma Sarri punta sul turco

Merih Demiral entra nelle mire di calciomercato del Psg. Lo scrive Calciomercato.it, partendo dalla necessità che il club parigino avrà di sostituire il suo capitano Thiago Silva. Dopo sette stagioni ...

Thiago Silva ha parlato alla tv ufficiale del Paris Saint Germain facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato. Le parole del difensore brasiliano. RIPRESA – «Ho parlato con ...Merih Demiral entra nelle mire di calciomercato del Psg. Lo scrive Calciomercato.it, partendo dalla necessità che il club parigino avrà di sostituire il suo capitano Thiago Silva. Dopo sette stagioni ...