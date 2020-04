Pomeriggio Cinque parla l’infermiera:”multa a mio marito di 533 euro” (Di giovedì 16 aprile 2020) Durante la trasmissione Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso intervista l’infermiera il cui marito è stato multato mentre l’andava a prendere a lavoro. Pomeriggio Cinque (fonte da Instagram @Pomeriggio5tv)Una storia incredibile quella dell’infermiera Maria Rosaria che vive a Lancusi in provincia di Salerno e che lavora in questo periodo di emergenza sanitaria sull’isola di Capri. Il marito della donna nel giorno di Pasquetta stava andando a prendere la moglie a Castellamare di Stabbia. Unico luogo in cui era possibile arrivare con le imbarcazioni private messe a disposizione dal comune. Infatti come ricorda la donna durante l’intervista raggiungere l’isola di Capri da dove lavora lei è molto complicato, soprattutto poi durante le festività. L’infermiera dopo quasi 24 ore di lavoro era pronta per tornare ... Leggi su chenews Pomeriggio Cinque - da Barbara d'Urso il virologo : “Al mare si potrà andare”

Ma era “Pomeriggio Cinque” - un film di 007 o la cattura di O.J. Simpson?

Coronavirus - polemiche su Pomeriggio cinque : ripreso in diretta tv l’inseguimento di un pedone in spiaggia (Di giovedì 16 aprile 2020) Durante la trasmissione, Barbara D’Urso intervista l’infermiera il cuiè stato multato mentre l’andava a prendere a lavoro.(fonte da Instagram @5tv)Una storia incredibile quella dell’infermiera Maria Rosaria che vive a Lancusi in provincia di Salerno e che lavora in questo periodo di emergenza sanitaria sull’isola di Capri. Ildella donna nel giorno di Pasquetta stava andando a prendere la moglie a Castellamare di Stabbia. Unico luogo in cui era possibile arrivare con le imbarcazioni private messe a disposizione dal comune. Infatti come ricorda la donna durante l’intervista raggiungere l’isola di Capri da dove lavora lei è molto complicato, soprattutto poi durante le festività. L’infermiera dopo quasi 24 ore di lavoro era pronta per tornare ...

stanzaselvaggia : Un esilarante articolo di @franco_bagnasco sull’elicottero “di Pomeriggio 5” meglio dei cecchini. - 4lexcms : ho hosofno di dormire ho addosso cinque ore di sonno sto malissimo e ho studiato tutto il pomeriggio vasta - attilioess : Spettacolo quando l’unico obiettivo della giornata è non addormentarsi nel pomeriggio in modo da non andare a letto… - iddaturidda56 : RT @PGersone: @ilpost Chiedete la chiusura di Pomeriggio Cinque. - felicitaeyes : ma oddio sono già le cinque del pomeriggio com’è successo dov’ero io? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Cinque Ma era “Pomeriggio Cinque”, un film di 007 o la cattura di O.J. Simpson? Gazzetta del Sud Coronavirus Cremona, il medico di Mattia: "Avevo paura anche io"

Anche in cuor mio, alla luce di quegli esami, avevo tanta paura". Il dottore Massimo Maurizio Cannavò, da Cremona, parla a Pomeriggio Cinque della vicenda di Mattia, il 18enne tornato a casa il 16 ...

Coronavirus e fase due, Tavolo sulla sicurezza e primi controlli su cinque categorie produttive

Lunedì 20 aprile è in programma un doppio appuntamento, segnala Palazzo Malvezzi: in mattinata il sindaco Virginio Merola incontrerà in videoconferenza i parlamentari del territorio, poi nel ...

Anche in cuor mio, alla luce di quegli esami, avevo tanta paura". Il dottore Massimo Maurizio Cannavò, da Cremona, parla a Pomeriggio Cinque della vicenda di Mattia, il 18enne tornato a casa il 16 ...Lunedì 20 aprile è in programma un doppio appuntamento, segnala Palazzo Malvezzi: in mattinata il sindaco Virginio Merola incontrerà in videoconferenza i parlamentari del territorio, poi nel ...