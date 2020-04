Incredibili novità sui CAMBIAMENTI CLIMATICI e le NUVOLE

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Qualche giorno fa è stato pubblicato un interessantissimo studio dal NUI Galway's Center for Climate & Air Pollution Studies (C-CAPS), una ricerca orientata sul miglioramento delle previsioni suifuturi e dal ruolo che legiocheranno nel controllare il progressivo riscaldamento globale. Come saprete le nubi sono costituite da una miriade di goccioline d'acqua condensata su particelle d'aria e hanno il compito di raffreddare il clima riflettendo la luce solare. Secondo recenti teorie, un maggiore inquinamento atmosferico fungerebbe da punto di condensazione e quindi ad una maggiore riflettanza solare. Ciò ha portato molti studiosi a ritenere che le emissioni di combustibili fossili e altri inquinanti atmosferici siano in grado di compensare il riscaldamento globale attraverso il cosiddetto "brightening" delle. La ...