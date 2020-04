Spunta l' INVERNO

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) No, non è una novità. Ad aprile può succedere, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo per l'ennesima volta. I casi meteo simili, contenuti negli archivi meteo, sono tantissimi ed è per questo che iniziamo a dar credito a certe ipotesi. Partiamo da un presupposto: lo smantellamento del Vortice Polare. Ora i modelli previsionali ci danno una data precisa: il 22 aprile. Se così fosse - perché comunque serve ancora qualche conferma - il cosiddetto "Final Warming" porterebbe all'inversione dei venti zonali (o del getto polare) con una settimana di ritardo rispetto alla media trentennale di riferimento. 7 giorni, nell'arco di un mese intero, non sono poco mentre se andiamo a considerare l'intero trimestre primaverile non sono tanti. Fatto sta che ci siamo, siamo giunti al capolinea del Vortice Polare. Ecco cosa potrebbe succedere: ...