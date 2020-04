Coronavirus, Amazon assume 75mila persone (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuove assunzioni per Amazon. 75mila gli ingressi nel colosso e-commerce. Difficoltà, invece, per Walt Disney. ROMA – Nuove assunzioni per Amazon. Sono 75mila gli ingressi nel colosso e-commerce. La crescita della multinazionale non si ferma neanche ai tempi del Coronavirus visto che gli acquisti online in questi ultimi giorni hanno registrato una crescita importante. La decisione di aumentare è stata presa per far fronte alla domanda registrata dall’inizio dell’epidemia. Sono oltre 100mila le assunzioni fatte dalla multinazionali che continua a guardare con fiducia al futuro. “Orgogliosi di quanto fatto” Emergenza Coronavirus che non ha colpito Amazon. La crescita dell’e-commerce è continuata nelle ultime settimane con nuove assunzioni per far fronte alla domanda oltre che un aumento di stipendio di 2 dollari ... Leggi su newsmondo Come sta reagendo Amazon alla crisi del coronavirus

Amazon assume altri 75mila dipendenti per l’emergenza Coronavirus

