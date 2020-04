Xenoblade Chronicles Definitive Edition conterrà un epilogo accessibile da subito (Di martedì 14 aprile 2020) A quanto pare l'attesissimo Xenoblade Chronicles: Definitive Edition conterrà al suo interno un esclusivo epilogo che sarà disponibile fin da subito, di nome "Un Futuro Comune."A dare la notizia è stata la stessa Nintendo tramite un Tweet:"Ambientato a un anno dalla fine della storia principale, "Un futuro comune" è un nuovo epilogo incluso in #XenobladeChronicles: Definitive Edition. È disponibile sin dall'inizio e puoi giocarci in qualsiasi momento" - recita il tweet.Leggi altro... Leggi su eurogamer Xenoblade Chronicles : Definitive Edition non avrà le funzionalità esclusive della versione per Nintendo 3DS

