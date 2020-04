Tommaso Paradiso annuncia il titolo e la data di uscita del suo nuovo singolo (Di martedì 14 aprile 2020) Tommaso Paradiso annuncia la data di uscita del suo nuovo singolo Tommaso Paradiso ha annunciato su Instagram la data di lancio del suo nuovo singolo: venerdì 17 aprile, in pieno lockdown, il cantante indie pop ex frontman dei The Giornalista presenterà il brano “Ma lo vuoi capire?”. Anche il titolo era ignoto ai fan, ma Paradiso ha deciso di svelarlo con un post sui social. Dopo “Non avere Paura” e “I nostri anni”, l’autore sforna la terza canzone scritta da solista dopo aver deciso a settembre di uscire dal gruppo che lo ha reso famoso. Poche settimane fa invece Tommaso Paradiso ha collaborato insieme ad Elisa al pezzo “Andrà tutto bene”, scritto con il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Protezione Civile per infondere speranza rispetto ai momenti difficili che ... Leggi su tpi Tommaso Paradiso - annuncio inaspettato : fan increduli ma è tutto vero

Tommaso Paradiso - da venerdì 17 il nuovo singolo «Ma lo vuoi capire?»

