Pil | dal Fmi campane a morto | «Italia maglia nera del mondo Rischia un crollo di circa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 aprile 2020) È quellana, fra le grandi del, l’economia cui il coronavirus imporrà di pagare il conto più salato. Il nostro Pil 2020, secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), potrebbe infatti crollare a -9,8 per cento. Un disastro che recupererebbe solo in parte l’anno prossimo con un rimbalzo limitato a +4,8 per cento. Solo tre mesi fa, quando l’epidemia non era ancora conclamata, il Fmi prevedeva per l’una crescita di mezzo punto. tra l’una e l’altra c’è un peggioramento di 9,6 punti. Fmi: «Germania – 7%, Spagna -8» L’è ovviamente solo la possibiledi una performance economica che si annuncia disastrosa in tutto il. Gli Stati Uniti dovrebbero registrare un -5,9 per cento, mentre in Giappone il Pil perderebbe il 5,2. Per quanto riguarda ...