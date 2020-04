Online il modulo per i prestiti con garanzia fino a 25 mila euro. Ma il sito è in tilt (Di martedì 14 aprile 2020) L’Abi ha comunicato alle banche che il ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che è disponibile sul sito “www.fondidigaranzia.it” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che l’impresa richiedente dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) per chiedere il finanziamento.Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo economico e il modulo per la richiesta della garanzia.“Dopo che questa notte la Commissione europea ha considerato le misure previste nel decreto legge dell′8 aprile coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato, la disponibilità del modulo di domanda per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro è ... Leggi su huffingtonpost Prestiti alle imprese fino a 25mila euro : online il modulo da scaricare

