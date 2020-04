Nicola Zingaretti dice no a Colao ministro: "Non è una figura di parte, meglio mantenere terzietà" (Di martedì 14 aprile 2020) “Ho molto apprezzato la scelta dell’individuazione di Colao come guida della task force per immaginare il futuro di questo Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di Vittorio Colao ministro nel corso di una conferenza stampa in streaming, aggiungendo che lo spirito è quello di una “figura non di parte o di governo o di maggioranza, ma di una figura in cui si deve riconoscere l’intero Paese”.“Questo è il valore aggiunto”, ha proseguito. “Il governo rappresenta una parte”, ha ricordato Zingaretti secondo il quale dunque rispetto alla figura di Colao “mantenere la terzietà è la cosa migliore”. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Nicola Zingaretti e il papocchio delle mascherine nella Regione Lazio

Che tempo che fa : ospiti Sting - Roberto Burioni e Nicola Zingaretti - stasera su Rai2

Nicola Zingaretti a Che Tempo Che Fa/ Coronavirus - la guarigione e gli errori del Pd (Di martedì 14 aprile 2020) “Ho molto apprezzato la scelta dell’individuazione dicome guida della task force per immaginare il futuro di questo Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio,, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di Vittorionel corso di una conferenza stampa in streaming, aggiungendo che lo spirito; quello di una “non dio di governo o di maggioranza, ma di unain cui si deve riconoscere l’intero Paese”.“Questo; il valore aggiunto”, ha proseguito. “Il governo rappresenta una”, ha ricordatosecondo il quale dunque rispetto alladi“mantenere la terzietà; la cosa migliore”.

Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: Nicola Zingaretti dice no a Colao ministro: 'Non è una figura di parte, meglio mantenere terzietà' - Avv_Mant : Ulteriore spintarella fuori da Palazzo Chigi. Un nuovo ministro, in un momento così importante, implicherebbe un n… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Nicola Zingaretti dice no a Colao ministro: 'Non è una figura di parte, meglio mantenere terzietà' - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti dice no a Colao ministro: 'Non è una figura di parte, meglio mantenere terzietà' - StrunzTruppen : @kapitone0 @GiorgiaMeloni 6000 Sardine @6000sardine Sei stato bloccato Non puoi né seguire @6000sardine né vedere i… -