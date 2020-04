“I test sierologici sono affidabili, ora subito i test per la Fase 2”, raccomanda l’infettivologo (Di martedì 14 aprile 2020) “Fare i test sierologici è importante per mappare la popolazione che è venuta a in contatto con il coronavirus. Capire quanto il virus ha circolato. Da alcuni dati preliminari di laboratori, privati, del Nord emergono numeri impressionanti: la prevalenza va da un minimo del 12% ad un massimo del 20%. Se prendiamo in considerazione solo il primo dato vuole dire che su 60 milioni di italiani abbiamo avuto 5-8 mln di positivi. Probabilmente più al Nord che al Sud. Questi primi dati evidenziano la necessità di fate i test sierologici. Spero che il ministero della Salute scelga rapidamente quale sia quello migliore e si proceda”. E’ quanto sostiene il direttore delle Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Oltretutto, proprio in questi giorni, chiamato ad esprimersi sul merito, il Comitato tecnico scientifico ... Leggi su italiasera Regione Lazio : i test sierologici dei privati non servono a niente - non danno ‘patente di immunità’

