Uova di Pasqua in dono dalla Croce Rossa per tutti i bambini

PASQUA/ Il dono impensabile di una Resurrezione "a porte chiuse"

E se questa strana Pasqua fosse invece un nuovo appello alla nostra fede ... e che queste apparizione sono sempre un dono di salvezza per chi le riceve, poiché confermano e rendono eterno, invincibile ...

La Pasqua nel silenzio

Niente messa a Pasqua, ed è giusto, ma forse è il momento di chiedersi anche quando e come ... Cristo non ci ha donato solo la vita, ma anche la morte, la morte come dono della vita, la morte che ...

