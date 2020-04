I migliori calici da vino per degustazioni | classifica e recensioni

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) Un calice daè indispensabile per degustare un buon bicchiere di, bianco o rosso, e per percepirne tutti gli aromi. Disponibili in cristallo o in vetro sonoro, vengono utilizzati perché esaltano tutte le proprietà organolettiche del, senza alterazioni. Per questo motivo è indispensabile acquistarne uno che abbia una forma tale da consentire l'ossigenazione, un processo chimico che sprigiona profumi e sapori. Dal momento che ad ogni tipologia diè associato un calice, sceglierne uno può rivelarsi complesso. Proprio per facilitare la scelta, abbiamo stilato una lista contenente iattualmente disponibili ed una pratica guida all'acquisto.