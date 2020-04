Del Piero: “Dybala ha talento, deve fare di più. Alla Juve nessuno ti regala niente” (Di domenica 12 aprile 2020) Più che una pennellata, le parole di Alessandro Del Piero su Paulo Dybala sono un colpo di spatola. L'ex dieci della Juventus: "Chi ha i suoi mezzi, il suo talento e la sua testa deve fare di più". E sulla possibilità che la Serie A torni in campo ha aggiunto: "La priorità è sempre e comunque la salute di tutti. Quando si avrà il via libera dei medici sarà giusto tornare a giocare". Leggi su fanpage GAZZETTA – Intervista ad Alessandro Del Piero : “In Italia la Juve è il meglio”

Del Piero : «Sbagliato criminalizzare chi vuole ripartire. Non vuol dire mancare di rispetto alla salute»

