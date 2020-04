Christian Vieri furioso | “State a casa imbecilli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 aprile 2020) “State aimbecilli“. Di poche parole,lo è sempre stato. Ma in questo caso sono più che sufficienti: ieri sera 11 aprile, prevedendo il flusso di gente verso mare e campagna nonostante le rigide misure per fermare il contagio da covid-19, l’ex calciatore, da poco diventato papà per la seconda volta, aveva così twittato. E la cosa l’ha ribadita anche nel giorno di Pasqua: “Buona pasqua a tutti!! Anche agli imbecilli che sono in giro”, ha twittato. D’altra parte sono giorni che Bobo prova a dirlo ai suoi follower, con tweet secchi: “State a”. Buona pasqua a tutti !! ???? anche agli imbecilli che sono in giro. # iorestoa(@bobo) April 12, 2020 L'articolo: “State aimbecilli” proviene da Il Fatto Quotidiano.