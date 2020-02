Incidente sulla Roma-Fiumicino: Alessandro Repetto muore a 22 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Si chiama Alessandro Repetto la vittima dell’Incidente mortale verificatosi sulla Roma-Fiumicino nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2020. Il giovane, alla guida della sua Mazda insieme ad un amico, è andato a finire prima fuori dalla carreggiata e poi contro un palo. Alessandro Repetto morto in un Incidente a Fiumicino Per lui l’impatto è stato talmente violento che quando i Vigili del Fuoco l’hanno estratto dalle lamiere non c’era già più nulla da fare. L’altro passeggero invece, un 24enne di nome Gabriele N., è rimasto ferito gravemente. I sanitari l’hanno trasportato prima all’ospedale Grassi di Ostia e poi al San Camillo, dove è ricoverato in condizioni critiche. Ancora al vaglio delle autorità la dinamica del sinistro, verificatosi probabilmente a causa dell’alta velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. A ... notizie

