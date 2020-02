F1, Calendario Test invernali 2020: date, programma, orari, tv (Di martedì 11 febbraio 2020) Manca davvero poco, e la stagione 2020 della Formula Uno prenderà il suo via ufficiale. Da mercoledì 19 febbraio, infatti, sul tracciato del Montmelò si inizierà a fare sul serio con i consueti Test pre-stagionali che, da questa annata, scenderanno da otto a sei giorni. Il programma dei Test di Barcellona si svilupperà su due finestre composte da tre giornate ciascuna di prove, rispettivamente da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 quindi da mercoledì 26 a venerdì 28. Ogni turno comincerà alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle ore 18.00 (con un’ora di pausa pranzo tra le ore 13.00 e le 14.00), con team e piloti che lavoreranno duramente per presentarsi nel migliore dei modi al via stagionale del 15 marzio, come sempre con il Gran Premio d’Australia. IN TV — Sky Sport si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta tutti i Test di Barcellona. OASport vi ... oasport

