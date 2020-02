Che processo sia: Salvini ribadisce che i leghisti sul caso Gregoretti non si opporranno in Senato (Di martedì 11 febbraio 2020) “Domani c’è una maggioranza Pd-M5s-Iv che riterrà di mandarmi a processo: noi non ci opponiamo”, Matteo Salvini a Venezia interviene così in riferimento alla vicenda della nave Gregoretti. Giulia Bongiorno, ieri, aveva detto che sperava che il leader della Lega non spingesse per il sì dei senatori del suo partito: “Il Senato deve verificare se ha agito nell’interesse pubblico. E quel che vale oggi per Salvini tutelerà in futuro chi svolge questa funzione”. Ma l’ex ministro dell’Interno tiene la sua linea: quella di chiedere ai leghisti di dire sì in Aula all’autorizzazione a procedere. “Ritengo sia un processo inesistente - ha aggiunto Salvini-, perché difendere i confini e la sicurezza del mio Paese, proteggere gli italiani, era un mio dovere e un mio diritto”. ... huffingtonpost

