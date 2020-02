Alessandro Roja e Pilar Fogliati/ Lui: "In passato avances da..." (Vieni da me) (Di martedì 11 febbraio 2020) Alessandro Roja e Pilar Fogliati ospiti a Vieni da me: i due attori sono protagonisti della serie tv Mai scherzare con le stelle. ilsussidiario

__crazy_Fred__ : Alessandro Roja in Incantesimo? Ma serio?! Mica me lo ricordavo...i traumi dell'adolescenza - annalisa_mrn : Alessandro Roja per me è sempre il Dandi. #romanzocriminale ??#vienidame - LaFrench7 : Ma l'attrice con Alessandro Roja non è uguale a Levante? #vienidame -