Smettila di rimuginare e affidati al tuo istinto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Capita a volte di rimuginare sulle scelte da prendere: è giusto seguire il proprio istinto o fermarsi a riflettere su quale sia la decisione migliore da prendere? Certo, l’intuito ogni tanto ci fa compiere azioni più azzardate del solito, ma non si rivelano sempre sbagliate, al contrario. Lo conferma anche alla scienza. Dicono che l’istinto di una donna sia qualcosa di estremamente potente e che in questo, è imbattibile. Allora perché non dovremmo affidarci a lui e temporeggiare nell’azione? Se è vero che il nostro istinto non sbaglia mai, forse dovremmo davvero ascoltarlo. Inoltre, rimuginare sulle proprie scelte non fa bene al corpo e alla mente ma anzi innesta un meccanismo controproducente che non aiuta a uscire dalle situazioni più complesse. Se il nostro istinto ci dice una cosa dovremmo davvero ascoltarlo perché è la prima opinione quella che conta. E a confermarlo è anche ... dilei

Smettila rimuginare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Smettila rimuginare