Oscar 2020, la lista di tutti i vincitori: trionfa il sudcoreano Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella notte italiana si sta tenendo la 92° edizione degli Academy Awards, meglio noti come i premi Oscar, che ogni anno eleggono i migliori film e interpreti in 24 categorie. Con noi potete seguire la diretta e scoprire man mano la lista di tutti i vincitori degli Oscar 2020. Il riassunto della Notte degli Oscar Grandissime sorprese nella degli Oscar: a trionfare su tutti è il film sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho. Il film si porta a casa: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Film Straniero. È un risultato storico: mai un film straniero non in lingua inglese aveva vinto il premio più importante. Il film sudcoreano lo ha fatto battendo la concorrenza di 1917, Quentin Tarantino e molti altri. Sul fronte attori, tutto come previsto: a smuovere un po' le cose c'è stato il bellissimo discorso di Joaquin Phoenix, Miglior Attore per il suo Joker.

