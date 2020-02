I progetti espansionistici turchi in Siria (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo mesi di relativo stallo, le truppe governative Siriane appoggiate dalla Russia continuano ad avanzare verso il nord di Idlib: di recente, il presidente Bashar al Assad ha ripreso il controllo di Saraqib, città strategica da un punto di vista geografico. L’avanzata governativa ha però inasprito i rapporti tra turchia, impegnata in prima persona nella guerra civile, e la Siria. La tensione ha raggiunto il suo massimo picco pochi giorni fa, quando otto soldati turchi sono rimasti uccisi in un raid Siriano. Attacco a cui il presidente Recep Tayyip Erdogan ha reagito bombardando a sua volta i militari Siriani e minacciando un intervento ancora più duro se le truppe di Damasco non si ritireranno entro fine mese. Attualmente, secondo quanto denunciato dal ministro della Difesa di Ankara, le forze governative hanno circondato tre checkpoint installati a Idlib dalla turchia, che ha a sua ... it.insideover

