A25: l’auto di Fresi e Benvenuti centrata da un Sasso dal cavalcavia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Stanno girando il Paese con il loro spettacolo, Don Chisci@tte. Domenica sera, visto che erano in scena al teatro Comunale di Gessopalena, nel chietino, hanno deciso di ripartire per Roma al termine dello spettacolo. Così, tra un commento e l’altro sulla serata, Stefano Fresi (alla guida) e Alessandro Benvenuti (seduto accanto), hanno imboccato la A25.Un boato e poi le briciole di vetro ovunqueA quell’ora l’autostrada è un deserto ed i due attori procedevano tranquillamente, con grande rilassatezza. Giunti però all’altezza di San Pelino (nei pressi di Avezzano), improvvisamente un boato ed il parabrezza che si trasforma in una cascata di briciole aguzze e lucenti. L’auto dei due attori stata infatti centrata in pieno da un masso, lanciato da qualcuno dal cavalcavia (che sia caduto sembra al momento l’ipotesi meno probabile). Fortuna ha voluto che ... italiasera

