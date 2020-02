Napoli Lecce, Mancosu: «Saponara e Falco hanno fatto un partitone» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Marco Mancosu ha parlato in zona mista dopo la vittoria fondamentale contro il Napoli al San Paolo – VIDEO (-Dal nostro inviato a Napoli, Luigi Fontana) Marco Mancosu ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Napoli a San Paolo. Queste le parole dell’autore del terzo gol dei pugliesi. «La prestazione è stata bellissima, abbiamo dovuto soffrire il Napoli per la prima mezz’ora, poi dopo il gol è andata in discesa perché loro si sono aperti un po’ e hanno concesso delle ripartenze. Sappiamo che sanno giocare tra le linee, ed è normale che ci fosse da stringere le maglie. Siamo stati bravi a farlo, e poi a proporre il nostro calcio. Abbiamo fatto tutti un partitone, tanto sacrificio e la qualità che ci ha consentito di vincere la partita» View this post on Instagram Zona mista post #NapoliLecce ⚽ A post shared by ... calcionews24

